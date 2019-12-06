Активисты "Молодежки ОНФ" раздадут овощи пострадавшим от паводка в Иркутской области

"Команда "Молодежки ОНФ" приняла решение раздавать овощи тем жителям, у которых в результате наводнения погиб урожай. Помощь будет адресной и затронет малоимущих жителей поселков и деревень, одиноких пенсионеров и инвалидов, многодетные семьи. Планируется, что каждый нуждающийся получит около 30 кг картофеля, столько же лука и около 40 кг моркови", - сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе "Молодежки ОНФ".

Пострадавшие от паводка направили более 250 заявок на получение помощи. Продукты будут раздавать 8 и 9 декабря жителям Тайшетского района. "С 10 по 12 декабря овощи развезут по адресам в населенных пунктах Тулунского района. С 13 по 15 декабря - в Нижнеудинском районе", - отметили в ОНФ.

Летом в Иркутской области прошли две волны паводков. В результате погибли 26 человек, четверо числятся пропавшими без вести. В восьми районах было подтоплено почти 11 тыс. домов, при этом 1,3 тыс. домов снесло потоком воды, почти 7 тыс. строений подлежат сносу.