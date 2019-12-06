Активисты "Молодежки ОНФ" раздадут овощи пострадавшим от паводка в Иркутской области

ТАСС, 6 декабря. Малоимущие и многодетные жители Иркутской области, чей урожай был уничтожен летним паводком, получат примерно по 100 кг овощей от активистов молодежного направления Общероссийского народного фронта (ОНФ) "Молодежка ОНФ".
"Команда "Молодежки ОНФ" приняла решение раздавать овощи тем жителям, у которых в результате наводнения погиб урожай. Помощь будет адресной и затронет малоимущих жителей поселков и деревень, одиноких пенсионеров и инвалидов, многодетные семьи. Планируется, что каждый нуждающийся получит около 30 кг картофеля, столько же лука и около 40 кг моркови", - сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе "Молодежки ОНФ".
Пострадавшие от паводка направили более 250 заявок на получение помощи. Продукты будут раздавать 8 и 9 декабря жителям Тайшетского района. "С 10 по 12 декабря овощи развезут по адресам в населенных пунктах Тулунского района. С 13 по 15 декабря - в Нижнеудинском районе", - отметили в ОНФ.
Летом в Иркутской области прошли две волны паводков. В результате погибли 26 человек, четверо числятся пропавшими без вести. В восьми районах было подтоплено почти 11 тыс. домов, при этом 1,3 тыс. домов снесло потоком воды, почти 7 тыс. строений подлежат сносу.