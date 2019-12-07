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Егор Жуков стал соведущим на "Эхе Москвы"

Ранее он стал корреспондентом отдела политики и экономики "Новой газеты"

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Блогер, студент Высшей школы экономики (ВШЭ) Егор Жуков, который в пятницу был приговорен к условному заключению за публичные призывы к экстремизму, трудоустроился на радиостанцию "Эхо Москвы" и провел первый эфир в качестве соведущего Сергея Бунтмана.

В эфире радиостанции к ведущим в студии присоединился главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов. Он уточнил, что находится с Жуковым "в стадии обсуждения, в каких формах Егор сможет работать на "Эхо Москвы". "В этой передаче он выступает в роли соведущего Сергея Бунтмана", - добавил Венедиктов.

Ранее Жуков стал корреспондентом отдела политики и экономики "Новой газеты".

Жуков был арестован 2 августа по обвинению в участии в массовых беспорядках в ходе несанкционированной акции 27 июля в Москве. Через месяц по ходатайству следствия его перевели под домашний арест, позднее первое обвинение было снято, и Жукова обвинили в публичных призывах к экстремизму. Поводом стали ролики, опубликованные в YouTube.

В пятницу суд признал Жукова виновным и приговорил к трем годам лишения свободы условно. Ему также запретили в течение двух лет заниматься администрированием сайтов. Как пояснила пресс-секретарь суда, это предполагает запрет на создание и ведение собственных страниц в интернете.

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