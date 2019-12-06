Жуков стал корреспондентом "Новой газеты"

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Блогер и студент Высшей школы экономики Егор Жуков, получивший в пятницу условный срок за публичные призывы к экстремизму, стал корреспондентом отдела политики и экономики "Новой газеты". Об этом сообщается на странице издания в Twitter.

"Теперь официально! Егор Жуков стал корреспондентом отдела политики и экономики "Новой газеты", - говорится в сообщении.

С предложением о работе к Жукову собирается обратиться и главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов. "Сегодня должен встретиться и переговорить о возможностях, оставленных ему судом", - сказал он ТАСС.

Жуков был арестован 2 августа по обвинению в участии в массовых беспорядках в ходе несанкционированной акции 27 июля в Москве. Жукова обвинили в публичных призывах к экстремизму. В пятницу суд признал Жукова виновным и приговорил к трем годам лишения свободы условно. Ему также запретили в течение двух лет заниматься администрированием сайтов. Как пояснила пресс-секретарь суда, это предполагает запрет на создание и ведение собственных страниц в интернете.