Бастрыкин наградил петербуржцев, которые спасли людей из упавшей в реку машины

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 декабря. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин вручил медали "Доблесть и отвага" двум петербуржцам, которые помогли мужчине и двоим его детям выбраться из машины, упавшей в реку. Об этом в субботу сообщили журналистам в пресс-службе СК РФ.

"Свой визит в Санкт-Петербург Александр Бастрыкин начал со встречи с двумя петербуржцами - Виктором Корневым и Марком Маклаковым. Молодые люди, проявив бесстрашие и самоотверженность, не остались в стороне и помогли выбраться из тонувшего в реке автомобиля мужчине и спасли из ледяной воды двух его детей. Александр Бастрыкин наградил петербуржцев ведомственной медалью "Доблесть и отвага", - говорится в сообщении.

Авария произошла 16 ноября 2019 года. Водитель автомобиля, в котором находились двое его детей: пятимесячная девочка и 9-летний мальчик, не справился с управлением и съехал в реку Фонтанку. Виктор Корнеев и Марк Маклаков стали случайными очевидцами и прыгнули в воду, чтобы спасти людей. Никто из участников происшествия не получил серьезных травм.