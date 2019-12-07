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Бастрыкин наградил петербуржцев, которые спасли людей из упавшей в реку машины

Глава Следственного комитета РФ вручил Виктору Корнееву и Марку Маклакову медали "Доблесть и отвага"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 декабря. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин вручил медали "Доблесть и отвага" двум петербуржцам, которые помогли мужчине и двоим его детям выбраться из машины, упавшей в реку. Об этом в субботу сообщили журналистам в пресс-службе СК РФ.

"Свой визит в Санкт-Петербург Александр Бастрыкин начал со встречи с двумя петербуржцами - Виктором Корневым и Марком Маклаковым. Молодые люди, проявив бесстрашие и самоотверженность, не остались в стороне и помогли выбраться из тонувшего в реке автомобиля мужчине и спасли из ледяной воды двух его детей. Александр Бастрыкин наградил петербуржцев ведомственной медалью "Доблесть и отвага", - говорится в сообщении.

Авария произошла 16 ноября 2019 года. Водитель автомобиля, в котором находились двое его детей: пятимесячная девочка и 9-летний мальчик, не справился с управлением и съехал в реку Фонтанку. Виктор Корнеев и Марк Маклаков стали случайными очевидцами и прыгнули в воду, чтобы спасти людей. Никто из участников происшествия не получил серьезных травм.

Теги
Бастрыкин, Александр ИвановичРоссияСанкт-Петербург
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