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В Санкт-Петербурге похоронили дирижера Мариса Янсонса

Похороны прошли в историческом некрополе "Литераторские мостки", композитора проводили в последний путь родные и близкие

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 декабря. /ТАСС/. Похороны всемирно известного дирижера, народного артиста РФ и лауреата международной премии "Грэмми" Мариса Янсонса, который умер на 77-м году жизни, прошли в субботу в Санкт-Петербурге. Об этом ТАСС сообщил родственник дирижера.

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"Да, похороны прошли на Литераторских мостках", - сказал собеседник агентства, отметив, что композитора проводили в последний путь родные и близкие.

Литераторские мостки Волкова кладбища - исторический некрополь в центральной части Санкт-Петербурга, включающий около 500 надгробных памятников. Он ведет свою историю с конца XVIII века, здесь похоронены многие деятели отечественной культуры, в том числе писатели Александр Радищев, Николай Лесков, Иван Тургенев, Михаил Салтыков-Щедрин, поэты Александр Блок и Ольга Берггольц, ученые Дмитрий Менделеев, Иван Павлов и Александр Попов, композитор Василий Соловьев-Седой, балерина Агриппина Ваганова и многие другие. Здесь же находится мемориал семьи Ульяновых.

Марис Янсонс, сын и продолжатель дела своего отца народного артиста СССР Арвида Янсонса, родился в 1943 году в Риге. В 1956 году переехал с родителями в Ленинград, с отличием закончил Ленинградскую консерваторию по классам скрипки, фортепиано и дирижирования. Работал дирижером в Академическом оркестре Ленинградской филармонии. Также он обучался в Вене у Ханса Сваровски и в Зальцбурге у Герберта фон Караяна.

С 1979 по 2000 год Марис Янсонс был главным дирижером оркестра филармонии Осло, а также являлся главным приглашенным дирижером Лондонского филармонического оркестра (1992-1997) и музыкальным руководителем Питтсбургского симфонического оркестра (1997-2004). В 2005 году Марис Янсонс получил главную музыкальную премию мира "Грэмми" за исполнение Тринадцатой симфонии Дмитрия Шостаковича. Марис Янсонс умер 1 декабря 2019 года.

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