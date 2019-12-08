{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Дело полковника Захарченко

Бастрыкин: близкие Захарченко пытались повлиять на решение суда об изъятии имущества

Глава СК отметил, что изъятие имущества, приобретенного на незаконные доходы, согласуется со стандартами, выработанными на международном уровне и признаваемыми в России

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Родственники бывшего сотрудника антикоррупционного главка (ГУЭБиПК) МВД РФ Дмитрия Захарченко, осужденного на 12,5 года заключения, пытались повлиять на решение суда об обращении в доход государства имущества, приобретенного на неподтвержденные доходы. Об этом сообщил в интервью "Российской газете" председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

На эту тему
Дело полковника Захарченко. Досье

Он напомнил, что родственники Захарченко хотели оспорить конституционность ряда положений действующего антикоррупционного законодательства, пытаясь трактовать его отдельные нормы в свою пользу. "Очевидно, они преследовали цель повлиять на ранее вынесенное решение суда об обращении в доход государства денежных средств, изъятых в рамках уголовного дела в отношении Дмитрия Захарченко, законность происхождения которых подтверждена не была", - сказал Бастрыкин.

Он пояснил, что действующее законодательство обеспечивает баланс публичных интересов борьбы с коррупцией и частных интересов собственника имущества, если оно приобретено не в результате коррупционных действий. "Как я уже сказал, законность средств они так и не подтвердили", - отметил Бастрыкин.

Глава СК добавил, что изъятие имущества, приобретенного на незаконные доходы, согласуется со стандартами, выработанными на международном уровне и признаваемыми в Российской Федерации. Речь, в частности, идет о Конвенции ООН против коррупции.

"Подобный механизм отчуждения в пользу государства имущества, происхождение которого госслужащий не смог объяснить, применялся параллельно и с другими уголовными делами, когда нашим следователям удавалось найти и арестовать имущество обвиняемых", - сказал глава СК.

Дмитрий Захарченко был задержан и арестован в сентябре 2016 года. При обыске у него в квартирах было обнаружено около 9 млрд рублей в разной валюте. Ему были предъявлены обвинения в воспрепятствовании производству предварительного расследования (ст. 294 УК РФ) и получении двух взяток в особо крупном размере (ст. 290 УК РФ). Пресненский суд Москвы 10 июня приговорил его к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 117,99 млн рублей, лишив звания полковника, госнаград и права занимать руководящие должности в госорганах в течение двух лет. В октябре Мосгорсуд смягчил ему приговор на полгода.

Теги
Бастрыкин, Александр ИвановичРоссияДело полковника Захарченко
Реклама на ТАСС
Более 60 детей получили награды за героизм и достижения в учебе
Руководитель московского отделения МГЕР Денис Аширов заявил, что о подвигах детей должны знать по всей стране, а не только на региональном уровне
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС