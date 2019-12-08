Бастрыкин: близкие Захарченко пытались повлиять на решение суда об изъятии имущества

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Родственники бывшего сотрудника антикоррупционного главка (ГУЭБиПК) МВД РФ Дмитрия Захарченко, осужденного на 12,5 года заключения, пытались повлиять на решение суда об обращении в доход государства имущества, приобретенного на неподтвержденные доходы. Об этом сообщил в интервью "Российской газете " председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

Он напомнил, что родственники Захарченко хотели оспорить конституционность ряда положений действующего антикоррупционного законодательства, пытаясь трактовать его отдельные нормы в свою пользу. "Очевидно, они преследовали цель повлиять на ранее вынесенное решение суда об обращении в доход государства денежных средств, изъятых в рамках уголовного дела в отношении Дмитрия Захарченко, законность происхождения которых подтверждена не была", - сказал Бастрыкин.

Он пояснил, что действующее законодательство обеспечивает баланс публичных интересов борьбы с коррупцией и частных интересов собственника имущества, если оно приобретено не в результате коррупционных действий. "Как я уже сказал, законность средств они так и не подтвердили", - отметил Бастрыкин.

Глава СК добавил, что изъятие имущества, приобретенного на незаконные доходы, согласуется со стандартами, выработанными на международном уровне и признаваемыми в Российской Федерации. Речь, в частности, идет о Конвенции ООН против коррупции.

"Подобный механизм отчуждения в пользу государства имущества, происхождение которого госслужащий не смог объяснить, применялся параллельно и с другими уголовными делами, когда нашим следователям удавалось найти и арестовать имущество обвиняемых", - сказал глава СК.

Дмитрий Захарченко был задержан и арестован в сентябре 2016 года. При обыске у него в квартирах было обнаружено около 9 млрд рублей в разной валюте. Ему были предъявлены обвинения в воспрепятствовании производству предварительного расследования (ст. 294 УК РФ) и получении двух взяток в особо крупном размере (ст. 290 УК РФ). Пресненский суд Москвы 10 июня приговорил его к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 117,99 млн рублей, лишив звания полковника, госнаград и права занимать руководящие должности в госорганах в течение двух лет. В октябре Мосгорсуд смягчил ему приговор на полгода.