Мемориальные доски установили на мосту в Забайкалье, с которого упал рейсовый автобус

ЧИТА, 9 декабря. /ТАСС/. Две мемориальные доски установили в понедельник на мосту через реку Куэнгу, с которого 1 декабря упал рейсовый автобус. Об этом ТАСС сообщил глава района Алексей Закурдаев.

ДТП с автобусом, упавшим в реку в Забайкалье.

ДТП с автобусом, упавшим в реку в Забайкалье. Главное

"Установили две доски: одна - общая, вторая - погибшим в ДТП пограничникам, поскольку они были при исполнении - ехали в служебную командировку. Возложили венок, провели небольшой митинг", - сказал Закурдаев. По его словам, мраморные доски привезли из Читы, а в Сретенске на них нанесли надписи.

На досках - имена погибших, справка о трагедии. Местные жители принесли на место ЧП цветы и детские игрушки.

Рейсовый автобус Сретенск - Чита 1 декабря упал с моста в реку Куэнга в 60 км от города Сретенска. В результате аварии погибли 19 человек. На прошлой неделе прошли похороны погибших.