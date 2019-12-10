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Угроза взрыва в судах Петербурга оказалась ложной

В зданиях не обнаружили опасных предметов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 декабря. /ТАСС/. Сообщения с угрозами взрыва, поступившие во вторник в суды Петербурга, оказались ложными. Как сообщили журналистам в пресс-службе судов города, суды возвращаются к работе.

"Невский, Смольнинский, Выборгский, Сестрорецкий суды [после проверки] работают", - говорится в сообщении. Опасных предметов в ходе обследования зданий не обнаружили.

Письма с угрозами начали приходить по электронной почте две недели назад в районные и военные суды Санкт-Петербурга. Автор требовал перевода 120 млн рублей на электронный кошелек в биткойнах. Кроме того, в письмах в суды автор сообщений "минировал" торговые центры и школы. Все угрозы оказались ложными.

Теги
РоссияСанкт-Петербург
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