Угроза взрыва в судах Петербурга оказалась ложной

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 декабря. /ТАСС/. Сообщения с угрозами взрыва, поступившие во вторник в суды Петербурга, оказались ложными. Как сообщили журналистам в пресс-службе судов города, суды возвращаются к работе.

"Невский, Смольнинский, Выборгский, Сестрорецкий суды [после проверки] работают", - говорится в сообщении. Опасных предметов в ходе обследования зданий не обнаружили.

Письма с угрозами начали приходить по электронной почте две недели назад в районные и военные суды Санкт-Петербурга. Автор требовал перевода 120 млн рублей на электронный кошелек в биткойнах. Кроме того, в письмах в суды автор сообщений "минировал" торговые центры и школы. Все угрозы оказались ложными.