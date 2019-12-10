ВНИРО и общественники-экологи договорились об обмене информацией о белухах и косатках

ВЛАДИВОСТОК, 10 декабря. /ТАСС/. Руководитель региональной общественной организации "Экологическая вахта Сахалина" Дмитрий Лисицын и глава Всероссийского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) Кирилл Колончин договорились об обмене информацией о местонахождении и состоянии выпущенных в этом году косаток и белух, содержавшихся в "китовой тюрьме" в Приморье, сообщила во вторник пресс-служба ВНИРО.

Что известно о "китовой тюрьме" в Приморье

"9 декабря в Москве прошла встреча директора Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии Кирилла Колончина с руководителем региональной общественной организации "Экологическая вахта Сахалина" Дмитрием Лисицыным. В ходе беседы стороны договорились об оперативном обмене информацией о текущем местонахождении и поведении морских млекопитающих", - говорится в сообщении.

Стороны поблагодарили друг друга за участие в работе и наблюдении за выпуском животных.

С лета 2018 года в центре реабилитации морских животных в Приморском крае, прозванном "китовой тюрьмой", содержалось 90 белух и 11 выловленных для продажи в Китай косаток. Было возбуждено уголовное дело по факту незаконной добычи биоресурсов. Последних животных выпустили в акватории Приморского края в ноябре 2019 года.