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Факты повторного использования разовых медизделий в больнице на Сахалине не подтвердились

Власти региона рекомендовали главврачу областной больницы отстранить от должности курирующего начмеда, главную медсестру, старшую медсестру, завотделением реанимации и заведующего аптечным складом

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 10 декабря. /ТАСС/. Минздрав Сахалинской области по результатам проверки не нашел подтверждения данным, озвученным местным СМИ, о якобы повторном использовании одноразовых медицинских изделий в областной больнице. Об этом во вторник сообщила пресс-служба правительства Сахалинской области.

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"Указанные в публикации факты были проверены представителями Минздрава, факт повторного использования одноразовых изделий подтвержден не был. Ответственным сотрудникам и руководству больницы объявлены дисциплинарные взыскания. Главному врачу рекомендовано отстранить от должности курирующего начмеда, главную медсестру, старшую медсестру, завотделением реанимации и заведующего аптечным складом", - говорится в сообщении пресс-службы.

В пресс-службе правительства региона уточнили, что в больнице нашли нарушения при учете и хранении лекарств, просроченные препараты вовремя не были перемещены в "карантинную зону". Выявлен факт нахождения на одной полке годных и просроченных препаратов одного наименования. Установлено, что пациентам назначали лекарства с истекшим сроком годности. Проверка также показала, что персонал больницы испытывал на себе повышенную нагрузку и переработку, которая не оплачивалась. Это было связано с тем, что трудовые договоры и расчетные листки сотрудников были оформлены с нарушением.

При этом проверка показала, что больница обеспечена лекарствами, бахилами, перчатками, халатами и масками в достаточном количестве, использование одноразовым медицинских изделий не подтверждается. Недостатка в кадрах учреждение не испытывает. Информация о распределении рабочего времени сотрудников в пользу старшей медсестры не подтвердилась.

В региональном Минздраве 5 декабря сообщили, что в процессе проверки на складе и в аптеке больницы обнаружены просроченные препараты. На время проверки от работы отстранили заведующего отделением анестезии и реанимации, старшую медсестру и заведующую аптекой. Ранее в рамках проверки прокуратура изъяла в областной больнице медицинскую документацию, лекарственные препараты и компьютеры.

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