Правительство Новосибирской области будет работать 31 декабря

НОВОСИБИРСК, 11 декабря. /ТАСС/. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников одобряет идею сделать 31 декабря нерабочим днем для коллективов новосибирских предприятий, но правительство региона будет работать. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства Новосибирской области.

"Учитывая хлопотливость и специфику предпраздничного дня 31 декабря, я буду приветствовать решения руководителей новосибирских организаций и предприятий, если они найдут возможность отпустить своих подчиненных домой пораньше или сделают этот день для своих коллективов нерабочим. При этом правительство Новосибирской области 31 декабря будет работать в соответствии с производственным календарем всей страны", - приводятся в сообщении слова Травникова.

Накануне губернатор Орловской области Андрей Клычков сделал 31 декабря выходным днем для женщин, работающих в органах исполнительной государственной власти специальной компетенции и подведомственных структурах, и предложил главам законодательной и исполнительной властей, а также органам местного самоуправления и местному бизнесу распространить инициативу.

Также 31 декабря объявили выходным еще несколько субъектов, включая Кировскую и Томскую области. Президент России Владимир Путин во вторник на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) пообещал рассмотреть предложение о том, чтобы сделать 31 декабря выходным днем.

Законопроект о введении выходного дня 31 декабря внесли в Госдуму депутаты от фракции ЛДПР 28 ноября. В пояснительной записке к документу говорится, что, как показывает практика, если 31 декабря выпадает на рабочий день, сотрудники не выполняют свои трудовые функции в полном объеме, что обусловлено подготовкой к Новому году.