Ипотечный калькулятор и как вернуть 13%. Что спрашивали у "Яндекса" о покупке квартиры

Популярность запросов оценивалась в период с 8 декабря 2018 года по 8 декабря 2019 года по 100-балльной шкале: чем выше частота, тем выше балл.

Запросы "как вернуть 13% от покупки квартиры" и "ипотечный калькулятор" стали самыми популярными по теме ипотеки у пользователей "Яндекс.Поиска". Об этом свидетельствуют данные компании, собранные специально для ТАСС.

В число популярных запросов со словом "ипотека" вошли: "ипотека без первоначального взноса" (31 балл), "рефинансирование ипотеки" (21 балл), "налоговый вычет при покупке квартиры в ипотеку" (19 баллов), "семейная ипотека" (13 баллов), "450 тыс. на ипотеку многодетным семьям" (10 баллов), "военная ипотека" (8 баллов), "калькулятор досрочного погашения ипотеки" (8 баллов), "ипотека что это" (5 баллов) и "как продать квартиру в ипотеке" (5 баллов).

Также россиян интересовало "как оформить ипотеку" (77 баллов), "в каком банке лучше взять ипотеку" (60 баллов), "как взять ипотеку без первоначального взноса" (57 баллов), "что такое ипотека" (45 баллов), "как рассчитать ипотеку" (41 балл). Кроме того, пользователи спрашивали у "Яндекса", "какие документы нужны для оформления ипотеки" (35 баллов), "как продать квартиру в ипотеке" (35 баллов), "как снизить процент по ипотеке" (31 балл) и "как выгоднее гасить ипотеку досрочно" (25 баллов).

Наибольшее количество запросов сделали жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области (100 баллов), на втором месте - Москва и Московская область (98 баллов). Свердловская (70 баллов), Нижегородская (63 балла) и Новосибирская (60 баллов) области заняли места с третьего по пятое соответственно.