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Религиозный вуз в Петербурге рассчитывает возобновить прием в 2020 году

Рособрнадзор ранее запретил прием в Теологическую Семинарию Евангелическо-Лютеранской Церкви из-за неисполнения предписания в установленный срок

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 декабря. /ТАСС/. Теологическая Семинария Евангелическо-Лютеранской Церкви в Санкт-Петербурге рассчитывает возобновить прием студентов после запрета Рособрнадзора. Об этом в четверг ТАСС сообщил ректор вуза Антон Тихомиров.

11 декабря Рособрнадзор запретил прием в Религиозную духовную образовательную организацию высшего образования (ОО ВО) "Теологическая Семинария Евангелическо-Лютеранской Церкви" за неисполнение предписания в установленный срок. Содержание предписания не уточнялось.

"Прием происходит летом, вне всякого сомнения [планируем возобновить прием в следующем году]. Даже отстаивать, думаю, не придется. Мне кажется, это просто пробуксовка бюрократической машины", - сказал собеседник агентства, уточнив, что претензии Рособрнадзора касаются состояния здания, в котором располагается семинария. Сейчас она находится в ближайшем пригороде Санкт-Петербурга, в 2 км от черты города, но, по словам ректора, в следующем году переедет в центр города.

"Мы проводим только дистанционное обучение, но Рособрнадзор предъявляет к нам такие претензии, как если бы у нас было полноценное очное обучение. Поэтому, с одной стороны, мы будем все оспаривать, с другой, мы находимся в состоянии переезда. Процессы идут, уже был один суд, в котором мы получили штраф меньше минимального", - добавил Тихомиров.

По его информации, сейчас в семинарии числятся 35 студентов, все они учатся дистанционно.

Теологическая семинария начала работать в 1997 году и осуществляет подготовку священнослужителей и религиозного персонала евангелическо-лютеранского вероисповедания.

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