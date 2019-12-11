Рособрнадзор запретил прием в религиозный вуз в Санкт-Петербурге

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Рособрнадзор запретил прием абитуриентов в Религиозную духовную образовательную организацию высшего образования (ОО ВО) "Теологическая Семинария Евангелическо-Лютеранской Церкви". Информация об этом опубликована на сайте ведомства.

"За неисполнение предписания в установленный срок Рособрнадзором запрещен прием в Религиозную духовную ОО ВО "Теологическая Семинария Евангелическо-Лютеранской Церкви", - говорится в сообщении. На основании какого предписания, на сайте не уточняется.

Кроме того, на основании решения арбитражного суда приказом Рособрнадзора прекращено действие лицензии Исламского университета имени Имама Ашъари в Хасавюрте и Института иностранных языков в Москве.

Лицензия и аккредитация

В пресс-службе ведомства пояснили, что лицензия на право ведения образовательной деятельности выдается вузу Рособрнадзором и подтверждает его право на оказание услуг по реализации образовательных программ. В случае ее аннулирования, вуз обязан прекратить образовательную деятельность.

Наличие у вуза свидетельства о госаккредитации подтверждает соответствие деятельности вуза федеральным государственным образовательным стандартам. В случае приостановления или лишения действия аккредитации, вуз по-прежнему может вести образовательную деятельность и выдавать документы собственного образца. При этом вуз не может выдавать дипломы установленного Минобрнауки России образца и гарантировать обучающимся отсрочку от службы в Вооруженных силах РФ по призыву.

При приостановке или аннулировании лицензии, а также приостановлении или лишении образовательной организации государственной аккредитации, учредитель вуза обязан обеспечить перевод обучающихся, с их письменного согласия, в другие высшие учебные заведения на имеющие госаккредитацию программы по аналогичным направлениям подготовки с сохранением всех условий обучения.