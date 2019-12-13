Власти Карелии представят ко Дню Победы часть экспозиции музея, строящегося с отставанием

ТАСС, 13 декабря. Строительство Музея Карельского фронта в Беломорске не будет окончательно завершено ко Дню Победы, однако власти региона намерены представить к празднику часть экспозиции. Об этом сообщил журналистам глава республики Артур Парфенчиков после заседания госкомиссии по подготовке к празднованию 100-летия образования Карелии.

В пятницу полпред президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан заявил, что темпы создания памятной стелы и Музея Карельского фронта в Беломорске не позволяют открыть их к празднованию 75-й годовщины Победы в 2020 году, как было запланировано ранее. Он назвал ситуацию недопустимой.

"Нет, к 9 мая, конечно, [не успеем]. Задачи сложные. Но к 9 мая какие-то, может быть, элементы музея, в том числе технику, постараемся сделать", - ответил Парфенчиков на вопрос о том, будет ли завершено строительство к празднику.

Он добавил, что вопрос со стелой города воинской славы, создание которой также задерживается, власти "постараются решить". "И, повторюсь, наша задача - в первую очередь качественно реализовать эти проекты", - отметил губернатор.

В начале декабря власти региона сообщали, что Музей Карельского фронта откроют в городе Беломорске 7 мая. Музей создается в рамках федеральной целевой программы "Развитие Республики Карелия на период до 2020 года" к 100-летию образования Карелии .