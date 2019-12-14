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Доставленную из Сирии пятилетнюю девочку возвратили бабушке в Волгоградскую область

Женщина и ее внучка будут находиться под патронатом аппарата уполномоченного по правам ребенка в регионе, который окажет помощь с установлением опеки над девочкой и назначением положенных выплат

ВОЛГОГРАД, 14 декабря. /ТАСС/. Вернувшаяся на прошлой неделе из Сирии в Москву российская пятилетняя девочка прибыла в Волгоградскую область, где будет проживать с бабушкой, сообщила ТАСС уполномоченный по правам ребенка в Волгоградской области Нина Болдырева.

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова ранее сообщила журналистам, что вернувшиеся 6 декабря из Сирии на родину четверо российских детей будут возвращены в две семьи, где проживают их родственники - в Дагестан и Волгоград.

"В Москве пятилетнюю девочку встречала ее бабушка, задерживать надолго их в Национальном медицинском исследовательском центре не стали, состояние здоровья ребенка в норме, поэтому они спокойно вернулись в Волгоградскую область, все у них в порядке", - сказала Болдырева.

Она отметила, что в настоящее время ожидается юридическая процедура, связанная с возвращением трехлетней сестры вернувшейся девочки, которая родилась за пределами России. "Там нужно признавать факт, имеющий юридическое значение, признавать, что девочка - это дочь этой женщины. Устанавливать опеку, оформлять свидетельство о рождении, гражданство и привозить ребенка сюда. Эта процедура займет определенное время", - уточнила детский омбудсмен региона.

По ее словам, вернувшаяся в Волгоградскую область девочка и ее бабушка находятся под патронатом аппарата уполномоченного по правам ребенка в регионе. "Вопросы, связанные с установлением опеки, с назначением положенных выплат, какие-то другие вопросы, которые могут возникнуть. Пока какие-либо признаки того, что ребенку требуется психологическая помощь, не усматриваются, но если такие признаки будут - такая помощь, конечно, сразу будет девочке оказана", - отметила Болдырева.

Ранее детский омбудсмен РФ Кузнецова заявляла о 146 детях, которые значатся в списках и могут находиться на территории лагерей и тюрем в Сирии. Она отмечала, что после теста ДНК эти дети могут быть признаны российскими гражданами, 49 таких тестов уже подтвердили родственные связи с россиянами. По ее словам, на момент забора ДНК младшему ребенку было несколько месяцев, старшим - до 17 лет.

Дети в Сирии и Ираке

Проблема присутствия детей российских граждан в Сирии и Ираке возникла из-за того, что некоторые россияне воевали на территории Ближнего Востока на стороне запрещенной в РФ организации "Исламское государство" (ИГ). Они заключали браки, привозили жен, у них рождались дети, многие из которых остались сиротами. В 2017 году террористы стали отправлять их в лагеря для идеологической обработки и военной подготовки, чтобы те пополнили ряды боевиков.

Работа по возвращению на родину российских детей, оказавшихся в зоне вооруженного конфликта, активно ведется по поручению президента РФ Владимира Путина. С 2017 года детский омбудсмен вместе с МИД, МЧС, МВД, Минздравом и другими ведомствами выработали алгоритм действий, благодаря которому дети возвращаются в РФ.

Теги
СирияРоссияКузнецова, Анна ЮрьевнаВолгоградская область
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