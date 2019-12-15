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Гольдштейн назвал первоочередную задачу на посту главы ЕАО

В ближайшее время глава региона будет разбираться в ситуации в поселке Приамурском, который оказался на грани заморозки

ХАБАРОВСК, 15 декабря. /ТАСС/. Приоритетной задачей на посту главы Еврейской автономной области врио губернатора Ростислав Гольдштейн назвал решение острых вопросов жизнеобеспечения, в частности - прохождения отопительного сезона.

"Ситуация очень сложная. Вы наблюдали, насколько непросто мы вошли в отопительный сезон. В первую очередь сейчас будем решать вопросы жизнеобеспечения области. Мы должны пройти зимний период без эксцессов", - сказал в интервью ТАСС Гольдштейн.

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Биография врио губернатора ЕАО Ростислава Гольдштейна

В ЕАО с осени 2019 года действует режим ЧС. Его ввели отсутствия запаса топлива и неготовности котельных в 16 населенных пунктах, где проживают более 16 тыс. человек. Такая ситуация с отоплением сложилась, в том числе, из-за несбалансированности областного бюджета. Сейчас в населенных пунктах региона периодически возникают сбои в поставках угля и мазута, из-за чего неоднократно падала температура в домах.

​​​​Он добавил, что в ближайшие дни будет разбираться в ситуации в поселке Приамурском, который оказался на грани заморозки в декабре.

"Постараюсь разобраться в ситуации: это системная проблема или единичная недоработка", - сказал глава ЕАО. Гольдштейн в воскресенье побывал в котельной поселка, встретился с представителями ресурсоснабжающей компании и пообещал им решить вопрос с задолженностью региона перед ними. Как уточнили агентству в компании, область должна выплатить около 40 млн рублей компенсации разницы между стоимостью услуги по теплоснабжению и установленным для населения тарифом.

Как сообщала 5 декабря прокуратура области, температурный режим в многоквартирных домах и на соцобъектах поселка Приамурский в области был нарушен из-за отсутствия необходимого запаса топлива в котельной поселка. Температура в квартирах и на социальных объектах уже в норме, но необходимы меры, чтобы подобное не повторилось.

Теги
РоссияГольдштейн, Ростислав ЭрнстовичЕврейская автономная областьДальний Восток
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