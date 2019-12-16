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СК начал проверку по поводу невыплаты пенсии ошибочно признанному умершим на Камчатке

Следователи оценят действия должностных лиц регионального отделения Пенсионного фонда РФ и Камчатского центра по выплате государственных и социальных пособий

ТАСС, 16 декабря. Следственное управления СК РФ по Камчатскому краю начало процессуальную проверку информации о двухмесячной невыплате пенсии 69-летнему жителю края, который был ошибочно признан умершим. Об этом сообщается на сайте управления в понедельник.

"Инициировано проведение процессуальной проверки по сообщению, распространенному в средствах массовой информации, о невыплате 69-летнему жителю краевого центра пенсионных начислений свыше двух месяцев по причине признания его умершим. По предварительным данным установлено, что пенсионер не получал пенсию с конца сентября 2019, и когда обратился в краевое отделение Пенсионного фонда выяснил, что выплаты ему не производятся по причине признания его умершим", - говорится в сообщении.

Во время проверки следователи оценят действия должностных лиц отделения Пенсионного фонда РФ по Камчатскому краю и Камчатского центра по выплате государственных и социальных пособий.

На прошлой неделе ТАСС сообщил, что житель Камчатского края получил задолженность по пенсионным выплатам, которые ему перестали начислять в связи с информацией о его смерти. Как рассказали ТАСС в региональном управлении Пенсионного фонда, сообщение о смерти гражданина поступило в фонд от Сбербанка. В подобных случаях принимается решение о приостановке выплат до выяснения всех обстоятельств, на которое отводится 6 месяцев. По информации пресс-службы Дальневосточного банка "ПАО Сбербанк", при получении информации о смерти клиента банк обязан блокировать счет. Блокировка произошла на основании информации, полученной от КГКУ "Камчатский центр по выплате государственных и социальных пособий". После обращения клиента в офис данные были оперативно скорректированы и счет стал доступен для проведения операций.

Теги
РоссияКамчатский край
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