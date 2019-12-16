Нижний Новгород направит заявку на присвоение звания "Город трудовой доблести"

ТАСС, 16 декабря. Власти Нижегородской области в ближайшее время направят заявку в оргкомитет "Победа" на присвоение Нижнему Новгороду звания "Город трудовой доблести", сообщил в понедельник журналистам губернатор Глеб Никитин.

14 декабря президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект, которым предлагается установить в РФ почетное звание "Город трудовой доблести". Это звание присваивается городу, жители которого внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции и проявив массовый трудовой героизм и самоотверженность.

"Мы полностью поддерживаем эту инициативу. С уверенностью могу сказать, что сейчас говорю от лица всех нижегородцев. Меня регулярно спрашивают о том, будет ли городу присвоено звание, которое подчеркнет его заслуги в годы Великой Отечественной войны. Обращаются ветераны, представители предприятий и различных организаций, да и просто подходят люди на улицах с таким вопросом. Нижний Новгород полностью соответствует критериям законопроекта, внесенного в Государственную думу президентом. Мы в максимально сжатые сроки планируем направить нашу заявку в оргкомитет "Победа", - сказал Никитин.

По его словам, присвоение такого звания станет настоящим подарком к 75-летию победы для жителей города и ветеранов.

"Еще одним поводом для гордости это станет и для наших промышленных предприятий. Многие из них бережно хранят традиции прошлого, а для кого-то такое событие может стать отправной точкой, чтобы вновь заняться такой работой", - добавил Никитин.