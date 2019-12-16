В Ингушетии установили видеонаблюдение на месте разгрома вандалами средневековых башен

МАГАС, 16 декабря. /ТАСС/. Власти горного Джейрахского района Ингушетии установили постоянное видеонаблюдение за местом, где вандалы разобрали на камни арочные проемы средневековых башен комплекса Бейни. Об этом ТАСС в понедельник сообщил глава района Ахмед Льянов.

"Бейни находится на склоне Столовой горы, там у нас установлены камеры с возможностью просмотра местности до 5 км. Эти камеры мы повернули на место этого вандального разбора так, чтобы просматривалась и местность, где были брошены камни. Теперь мы будем видеть каждого, кто приблизится как к камням, так и к башенному комплексу. Но и жители района активизировались, все помогают в поисках вандалов - несостоявшихся воров", - сказал Льянов.

Как сообщил журналистам начальник отдела сохранности памятников Джейрахско-Ассинского историко-архитектурного и природного музея-заповедника Руслан Цицкиев, сотрудники заповедника и инспекторы регулярно проводят осмотр всех башенных комплексов и архитектурных памятников.

"Мы проводим постоянно осмотры, следим за сохранностью. Мы проводили осмотр в последний раз 11 декабря, все было в порядке, а уже ночью 15 декабря арки были разобраны, сотрудниками заповедника была создана выездная рабочая комиссия для проверки информации, в ходе осмотра обнаружены следы разлома четырех арочных проемов жилых и полубоевых башен, 16 арочных камней обнаружены в 100 м юго-западнее комплекса, еще 22 камня - на гребне в 400 м юго-восточнее комплекса", - сказал Цуров.

Полиция организовала проверку в связи с инцидентом.

Башенный комплекс Бейни расположен на южном склоне Столовой горы и включает в себя восемь жилых башен с различными пристройками и каменными оборонительными стенами. Как и все башенные комплексы на территории Ингушетии, Бейни был родовым поселением.