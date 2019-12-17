Комиссия генсовета единороссов на месте изучит ситуацию с депутатом, обвиняемым в убийстве

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Комиссия генсовета "Единой России" на текущей неделе отправится в Переславль-Залесский (Ярославская область), чтобы на месте изучить ситуацию с задержанием депутата городской думы Владимира Корнилова, которого подозревают в убийстве. Об этом сообщил во вторник журналистам замсекретаря генсовета, депутат Госдумы Александр Хинштейн.

"Задержание Корнилова по подозрению в убийстве - это беспрецедентное для "Единой России" событие. За 18 лет существования партии с подобным мы сталкиваемся впервые", - подчеркнул Хинштейн.

"Несомненно, кроме выполнения необходимых формальностей - освобождение от должности, исключение из партии, лишение мандата - нам необходимо детально разобраться в причинах произошедшего", - констатировал он. В частности, по словам Хинштейна, "следует выяснить, как такой человек вообще мог возглавить фракцию, кто его рекомендовал к избранию".

До конца недели, по его словам, в Переславль-Залесский будет направлена комиссия генсовета, которая "на месте изучит ситуацию, соберет депутатский корпус и партийный актив, выслушает мнения людей". "Выводы комиссии будут представлены генсовету, и мы не исключаем, что за этим последуют и какие-то кадровые решения", - полагает Хинштейн.

Он заявил, "дело Корнилова" наносит огромный репутационный ущерб "Единой России", и руководству "местной и региональной парторганизации следует за это ответить".

Хинштейн также подчеркнул, что вопросов о невиновности Корнилова у партии не возникает. "Хотя вину человека может установить только суд, мы не собираемся прятаться за формальными рамками УПК. Собранные доказательства полностью изобличают Корнилова в содеянном. Кроме того, он уже сам дал признательные показания, сознавшись в убийстве", - сказал депутат.

ЧП в Ярославской области

Ранее председатель гордумы Сергей Кориненко сообщил ТАСС о задержании Корнилова сотрудниками полиции по подозрению в совершении убийства. Он также уточнил, что в гордуму поступило заявление от Корнилова о досрочном прекращении депутатских полномочий, во вторник оно было удовлетворено на внеочередном заседании фракции.

Корнилов являлся главой фракции "Единая Россия" в городской думе Переславля-Залесского.

Комментариями управления МВД России по Ярославской области и регионального следственного управления СК РФ ТАСС пока не располагает. Как сообщает издание "Ярновости", был убит 60-летний мужчина, подрабатывавший таксистом.

По уставу "Единой России" после возбуждения уголовного дела против члена партии его членство в ней приостанавливается, после вступления в силу обвинительного приговора суда партиец исключается из рядов единороссов.