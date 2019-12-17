Главу фракции "Единая Россия" в думе Переславля-Залесского заподозрили в убийстве

ЯРОСЛАВЛЬ, 17 декабря. /ТАСС/. Депутат городской думы Переславля-Залесского Владимир Корнилов задержан сотрудниками полиции по подозрению в совершении убийства. Об этом сообщил во вторник ТАСС председатель гордумы Сергей Корниенко.

"Я получил информацию от главы городского округа о том, что депутат Корнилов Владимир Алексеевич задержан и находится в следственном отделе УВД по Переславлю-Залесскому. Он подозревается в совершении преступления по статье 105 УК РФ ("Убийство")", - сказал Корниенко.

По его словам, сегодня в городскую думу поступило заявление от Корнилова о досрочном прекращении депутатских полномочий. "Сегодня пройдет внеочередное заседание с повесткой о досрочном прекращении полномочий депутата городской думы Корнилова", - сообщил собеседник агентства.

Корнилов является главой фракции "Единая Россия" в городской думе Переславля-Залесского. Комментариями управления МВД России по Ярославской области и регионального следственного управления СК РФ ТАСС пока не располагает. Как сообщает издание "Ярновости", был убит 60-летний мужчина, подрабатывавший таксистом.