Задержание руководителя строительства зоопарка в Перми не повлияет на ход работ

ПЕРМЬ, 17 декабря. /ТАСС/. Задержание руководителя проекта строительства нового зоопарка в Перми, сотрудника "РЖДстрой" Ильи Козырева, связанное с хищением бюджетных средств, не повлияет на ход работ, власти Пермского края не планируют расторгать контракт с генподрядчиком. Об этом во вторник во время прямого эфира в Instagram заявил глава региона Максим Решетников.

Уголовное дело возбудили в связи с хищением денег, выделенных из бюджета на строительство нового зоопарка в Перми. Сумма ущерба, по данным МВД, составляет более 120 млн рублей. Суд отправил Козырева в СИЗО на два месяца.

"Что касается работы правоохранительных органов, сам просил коллег разобраться с ситуацией и тоже дать оценку, потому что мы разбираемся по нашей линии, смотрим какие системные проблемы привели вот к этому. Задача ведь не расторжение, потому что второй вопрос, о котором я просил тоже коллег из правоохранительных органов, это о том, чтобы следственные действия, которые принимаются не остановили стройку. Они нашли вот этот баланс, вернули рабочую документацию, и подрядчик "РЖДстрой" вкладывает средства и переделывает те объекты, которые построены плохо, там достаточно большой объем переделок. В конечном итоге, зоопарк все равно будет построен", - сказал Решетников.

Строительство нового зоопарка в Перми началось в мае 2017 года. Госконтракт на выполнение работ первой очереди был заключен в январе 2018 года с компанией "РЖДстрой". Зоопарк должен разместиться на площади 25,4 га, стоимость работ составляет более 1,8 млрд рублей. Из старого зверинца, который сейчас расположен в историческом центре Перми на площади около 2 га, животных планировали переселить весной 2020 года.