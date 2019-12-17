Обрезавшей восьмикласснику челку учительнице из Волгограда объявили выговор

ВОЛГОГРАД, 17 декабря. /ТАСС/. Учительнице русского языка и литературы из школы №2 города Палласовки Волгоградской области объявили выговор за то, что она обрезала ученику челку. Об этом сообщила ТАСС директор учебного учреждения Лидия Авдощенко.

В соцсетях ранее появилась информация о том, что учительница Гульнара Мунтаева обрезала 14-летнему ученику восьмого класса челку, сделав это якобы из личной неприязни. 15 декабря директор школы сообщила ТАСС, что педагог отстранена от работы на время проведения служебной проверки.

"Служебная проверка завершилась, учительнице объявлен выговор за антипедагогические меры воздействия на ребенка", - сказала директор школы.

Она уточнила, что сейчас Мунтаева находится на больничном, "она серьезно болеет, этот случай мог спровоцировать, поэтому не могу сказать, когда она вернется к работе, пусть человек выздоровеет". "В школе и в классе нормальная обстановка, этот ученик ходит в школу, никто на него давления не оказывает. Однако все, включая этого восьмиклассника, расстроены случившимся. За мной дети ходят и просят вернуть им учительницу, которая является их классным руководителем, такого же мнения и родители учеников", - уточнила Авдощенко.

По ее словам, в ходе проверки ученики рассказали, что педагог лишь надрезала ножницами челку, которая падала ему на глаза, показав, насколько ему надо челку укоротить, чтобы была аккуратная прическа. "Конечно, она этого не должна была делать, вот за это учительнице объявлен выговор", - сказала директор школы.

Ранее она рассказывала, что у Мунтаевой 25 лет педагогического стажа. Подросток, с которым произошел инцидент, не является трудным, однако, по словам директора, мать за его внешним видом не следит, на родительские собрания в школу не приходит. В день, когда произошел инцидент, учительница извинилась перед учеником и его родителями. Они в свою очередь сказали, что претензий к педагогу не имеют. Конфликт был исчерпан, но затем он разошелся в соцсетях.