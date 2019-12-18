В Гонконге отменили новогодний салют из-за угрозы беспорядков

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 18 декабря. /ТАСС/. Власти Гонконга по рекомендации полиции решили отменить грандиозный новогодний салют над гаванью Виктория в ночь на 1 января. Этот шаг мотивирован соображениями безопасности в связи с угрозой новых протестных акций и массовых беспорядков, сообщила в среду газета South China Morning Post .

От карнавала до вандализма. Демонстранты в Гонконге создали свою культуру протеста

"Общественная безопасность является нашим главным приоритетом, поскольку фейерверки собирают огромную толпу зрителей по обе стороны пролива", - отметил глава правительственного департамента по делам туризма Пан Юкай.

Вместо запуска масштабного салюта с барж могут быть запущены отдельные фейерверки с крыш ряда небоскребов.

Из-за опасений демонстраций за последние месяцы в Гонконге был отменен ряд массовых мероприятий, включая музыкальный фестиваль Clockenflap, международные чемпионаты по велоспорту, гольфу и теннису, фестиваль вин и закусок.

В начале лета в Гонконге вспыхнули массовые акции протеста против намерения местных властей принять законопроект об экстрадиции, позволяющий выдавать правонарушителей материковому Китаю. Несмотря на отзыв этой законодательной инициативы, сторонники оппозиции из числа молодежи продолжили антиправительственные выступления. Они периодически сопровождаются блокированием дорог, насилием, поджогами и актами вандализма. Однако за последний месяц ситуация в городе остается в целом спокойной, митинги пошли на спад и стали проходить в мирном ключе.