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Пассажиры вернувшегося в Шереметьево рейса прибыли в Оренбург

По предварительным данным, причиной возвращения самолета стал посторонний шум в кабине пилотов

ОРЕНБУРГ, 18 декабря. /ТАСС/. Пассажиры вернувшегося в Шереметьево Boeing прибыли в Оренбург. Об этом ТАСС сообщили в справочной службе аэропорта "Оренбург" в среду.

"Рейс прибыл в 22:24", - сказали в справочной, отметив, что самолет обратно в Москву вылетит с опозданием, сейчас идет регистрация на рейс.

Причиной возвращения самолета в аэропорт вылета, по данным источника ТАСС, стал посторонний шум в кабине пилотов.

По расписанию рейс должен был прибыть в Оренбург в 19:50 (17:50 мск). Из-за возврата в Шереметьево пассажиры прибыли в аэропорт назначения с задержкой почти три часа.

Теги
РоссияОренбургская область
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