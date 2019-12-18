Пассажиры вернувшегося в Шереметьево рейса прибыли в Оренбург

ОРЕНБУРГ, 18 декабря. /ТАСС/. Пассажиры вернувшегося в Шереметьево Boeing прибыли в Оренбург. Об этом ТАСС сообщили в справочной службе аэропорта "Оренбург" в среду.

"Рейс прибыл в 22:24", - сказали в справочной, отметив, что самолет обратно в Москву вылетит с опозданием, сейчас идет регистрация на рейс.

Причиной возвращения самолета в аэропорт вылета, по данным источника ТАСС, стал посторонний шум в кабине пилотов.

По расписанию рейс должен был прибыть в Оренбург в 19:50 (17:50 мск). Из-за возврата в Шереметьево пассажиры прибыли в аэропорт назначения с задержкой почти три часа.