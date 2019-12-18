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Летевший в Оренбург Boeing вернулся в Шереметьево

По предварительным данным, причиной возврата стал посторонний шум в кабине пилотов

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Пассажирский самолет Boeing, вылетевший из Москвы в Оренбург, вернулся в аэропорт Шереметьево. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"После вылета из Шереметьево экипаж доложил о возврате в аэропорт вылета. Самолет совершил посадку в штатном режиме", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что пострадавших нет.

Причины случившегося устанавливаются. "По предварительным данным, причиной возврата стал посторонний шум в кабине пилотов", - сказали в экстренных службах.

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