Летевший в Оренбург Boeing вернулся в Шереметьево

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Пассажирский самолет Boeing, вылетевший из Москвы в Оренбург, вернулся в аэропорт Шереметьево. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"После вылета из Шереметьево экипаж доложил о возврате в аэропорт вылета. Самолет совершил посадку в штатном режиме", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что пострадавших нет.

Причины случившегося устанавливаются. "По предварительным данным, причиной возврата стал посторонний шум в кабине пилотов", - сказали в экстренных службах.