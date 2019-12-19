Аэропорт Липецка возобновил работу после задержки авиарейсов

ТАСС, 19 декабря. Липецкий аэропорт в четверг начал прием и отправку самолетов после задержки авиарейсов, вызванной сильным туманом. Об этом сообщила в четверг ТАСС представитель справочной службы аэропорта.

"Погода нормальная, тумана уже нет. Вчера много рейсов задерживалось. Из Москвы к нам сегодня вылетел самолет, идет регистрация на него. И самолет из Санкт-Петербурга летит к нам, он будет у нас через два часа. И еще полетит от нас рейс на Екатеринбург", - сказала собеседница агентства.

Сильный туман в аэропорту Липецка с утра 18 декабря стал причиной отмены одного авиарейса в Домодедово и задержки почти на 17 часов вылета самолетов в Екатеринбург и Санкт-Петербург. Вылет самолета в Екатеринбург был перенесен с 17:00 мск 18 декабря на 10:30 мск 19 декабря. Рейс в Санкт-Петербург задержан с 19:40 мск 18 декабря до 11 мск 19 декабря.