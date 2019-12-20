Зеленский "объявил войну" незаконному игорному бизнесу

КИЕВ, 20 декабря. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу вступил в открытую борьбу с влиятельным в стране "игорным лобби", которое накануне "провалило" принятие в парламенте законопроекта о легализации азартных игр. Уже после того, как МВД официально объявило о закрытии с сегодняшнего дня всех игровых заведений, глава государства опубликовал заявление, в котором поставил ультиматум "теневому бизнесу".

"Вчера Верховная рада провалила принятие закона о легализации игорного бизнеса. Мы знаем, кто за этим стоит, - написал он в своем Telegram-канале. - Не хотите играть по прозрачным правилам? Не хотите работать цивилизованно и платить в бюджет? Что же, давайте по-другому. С сегодняшнего дня немедленно закрываем все игровые залы. Думай...те".

В пятницу МВД Украины объявило о закрытии с 16:00 местного времени всех игорных заведений в стране. Сообщивший об этом решении министр внутренних дел Арсен Аваков сослался на соответствующее постановление правительства.

"Постановление кабмина нам диктует, что все игровые клубы, лотереи и игральные заведения должны быть закрыты. Требую от Нацполиции до 16:00 (17:00 мск) 20 декабря в соответствии с постановлением правительства прекратить функционирование игорных заведений ", - заявил он.

Еще рано утром появились сообщения о полицейских облавах. Начальник управления Департамента стратегических расследований (ДСР) полиции Владимир Околит сообщил, что минувшей ночью полиция уже пресекла деятельность 152 различных объектов игорного бизнеса, которые считались незаконными. "Приблизительная общая стоимость изъятого оборудования составляет 46 млн гривен (почти $2 млн).

Нелегальный бизнес

На Украине с 2009 года действует закон о запрете игорного бизнеса. Но в результате он просто "ушел в тень". Его организаторы получают сверхприбыли, правоохранители без особого энтузиазма преследуют нарушителей и чаще сотрудничают с ними, а государство от этого только проигрывает, не получая никаких налоговых сборов.

Министр финансов Оксана Маркарова ранее заявила, что доходы от легализации игорного бизнеса, по прогнозам, составят от 5 до 9 млрд гривен (от $210 млн до $375 млн) в год. В то же время Антимонопольный комитет назвал цифры реального объема рынка азартных игр на Украине в €1 млрд, а украинские СМИ со ссылкой на представителей "теневой" игорной индустрии оценивают рынок в €2 - 3 млрд в год.

Рада провалила игорный законопроект

Еще в августе президент Владимир Зеленский заявил о планах легализовать на Украине азартные игры, а именно разрешить открывать казино в пятизвездочных отелях. 2 сентября он поручил Верховной раде до 1 декабря 2019 года принять соответствующий законопроект.

Однако на этой неделе депутаты "провалили" голосование в первом чтении за документ под названием "О государственном регулировании деятельности в сфере организации и проведения азартных игр". Он не набрал минимально необходимых для принятия 226 голосов.

Законопроект предлагал ограничить число лицензий для игорных учреждений, установить обязательную верификацию игроков при приеме ставок и регистрацию выигрышей в системе онлайн-мониторинга. Также предлагалось установить специальные игорные зоны для казино и залов игровых автоматов: для казино - территория пятизвездочных гостиниц, для игровых автоматов - отели от трех звезд.