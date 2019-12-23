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Роспотребнадзор назвал причину недомогания школьников в Белгородской области

По предварительным данным, ею стала вспышка кишечной инфекции

КУРСК, 23 декабря. /ТАСС/. Вспышка норовирусной (кишечной) инфекции, по предварительным данным, стала причиной массового заболевания учащихся школы в поселке Волоконовка Белгородской области. Занятия в школе приостановлены, сообщила в понедельник пресс-служба управления Роспотребнадзора по региону.

19 и 20 декабря на станцию скорой медицинской помощи поступило 17 обращений от семей, чьи дети учатся в школе поселка Волоконовка Белгородской области. В связи с происшествием региональное следственное управление СК РФ начало доследственную проверку.

"Зарегистрирована групповая заболеваемость норовирусной инфекцией среди учащихся, имела место вспышка", - сообщили в пресс-службе. 

Как отметили в ведомстве, состояние заболевших детей оценивается как легкой степени тяжести, 14 из них находятся на амбулаторном лечении, трое госпитализированы.

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РоссияБелгородская область
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