Большую пресс-конференцию Путина смотрели более 6 млн россиян

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Более 6 млн телезрителей РФ от четырех лет и старше смотрели большую пресс-конференцию президента России Владимира Путина 19 декабря. Об этом свидетельствуют данные, предоставленные ТАСС в понедельник компанией Mediascope.

Среднее количество человек, смотревших телепрограмму, составило 6 млн 239 тыс. человек. Лидером по просмотрам стал Первый канал - 2,1 млн зрителей, на "России-1" трансляцию смотрели 2,09 млн человек, НТВ - 1,4 млн.

В 2018 году трансляцию большой пресс-конференции Путина смотрели 6,78 млн человек, а в 2017 - 7,08 млн зрителей. В этом году глава государства в 15-й раз пообщался с журналистами в таком формате. За 4 часа 18 минут российский лидер ответил на 57 вопросов.