Моржей из китовой тюрьмы отправили заказчику в Крым

ВЛАДИВОСТОК, 25 декабря. /ТАСС/. Шесть моржей из приморской "китовой тюрьмы", законность вылова которых сейчас оспаривает в суде Амурская бассейновая природоохранная прокуратура, отправлены заказчику ООО "Акватория" в Ялту. Об этом ТАСС сообщил в среду глава общественной организации "Эковахта Сахалина" Дмитрий Лисицын со ссылкой на полученный им ответ прокуратуры.

Ранее зоозащитники направили в прокуратуру запрос о местонахождении шести моржей, которые были выловлены еще в 2018 году в районе Чукотки и позже оказались в бухте Средней, где с лета прошлого года также содержались 90 белух и 11 выловленных для продажи в Китай косаток. По данным следствия, животных вылавливали с нарушениями, было возбуждено уголовное дело по факту незаконной добычи биоресурсов.

"Как сообщает прокуратура, компании "Сочинский дельфинарий" и "Океанариум ДВ" продали моржат ООО "Акватория", и 26 ноября 2019 года они были перевезены авиатранспортом по месту расположения покупателя в город Ялта, Республика Крым", - сообщил Лисицын.

Согласно ответу прокуратуры, на который он ссылается, добыча моржей осуществлена в нарушение требований закона. Компании - отловщики животных нарушили требования федерального закона о рыболовстве, который исключает добычу морских млекопитающих в культурно-просветительских целях для дальнейшей продажи.

Тихоокеанские моржи не занесены в Красную книгу Российской Федерации, но находятся под охраной Конвенции о международной торговле видами дикой флоры и фауны, находящимися под угрозой исчезновения, СИТЕС (внесены в III приложение СИТЕС).