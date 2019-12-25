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Медведев выразил соболезнования в связи со смертью генерала Гареева

Президенту Академии военных наук было 96 лет

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев выразил соболезнования родным и близким президента Академии военных наук Махмута Гареева, умершего на 97-м году жизни. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы правительства Олег Осипов.

"Медведев выразил соболезнования родным и близким Гареева", - сказал он.

Генерал армии в отставке Махмут Гареев, занимавший в последние годы пост президента Академии военных наук, умер на 97-м году жизни, сообщила в среду пресс-служба полномочного представительства Татарстана в РФ.

Гареев родился 23 июля 1923 года в Челябинске. В 1941 году окончил Ташкентское пехотное училище. Прослужил в Советской Армии более 50 лет. Участник Великой Отечественной войны, сражался в составе Западного, 3-м Белорусского и 1-м Дальневосточного фронтов, несколько раз был ранен и контужен.

В послевоенные годы окончил с отличием и золотой медалью Военную академию имени М. В. Фрунзе (1950 год) и Военную академию Генштаба Вооруженных сил СССР (1959 год). Находился на различных командных и штабных должностях в Дальневосточном, Белорусском и Уральском военных округах. В 1970-1971 годах был начальником штаба главного военного советника в Египте, в 1989-1990 годах - военным советником президента, верховного главнокомандующего ВС Афганистана.

До настоящего времени являлся президентом Академии военных наук (с 1995 года).

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссияОсипов, Олег Сергеевич
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