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Путин и Медведев поздравили Боярского с юбилеем

Президент пожелал артисту и его семье здоровья, успехов и вдохновения

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Президент Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев поздравили актера театра и кино, народного артиста России Михаила Боярского с 70-летием. Поздравительная телеграмма президента опубликована в четверг на сайте Кремля.

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"Человек необычайно талантливый, обаятельный и энергичный, вы обогатили отечественный театр, эстраду и кинематограф яркими, самобытными, запоминающимися работами. По праву снискали профессиональное признание и искреннюю любовь зрителей всех поколений - и в родном Санкт-Петербурге, и во всей нашей огромной стране, и далеко за ее пределами", - подчеркнул Путин.

Президент пожелал артисту и его творческой семье здоровья, успехов и вдохновения.

Медведев отметил искренность и убедительность ролей Боярского в телеграмме, опубликованной на сайте правительства. "Вы умеете работать в самых разных амплуа, никогда не повторяться. А главное - в каждой роли быть убедительным и искренним. Романтичные Трубадур и Теодоро, благородный д'Артаньян, загадочный шевалье де Брильи или Герман Льюис - за эти годы у каждого зрителя появился свой любимый герой Михаила Боярского", - подчеркнул премьер.

Медведев также отметил, что свой день рождения артист встретит на сцене, чем подарит большую радость многочисленным поклонникам.

Михаил Боярский родился 26 декабря 1949 года в Ленинграде. С 1972 по 1986 год был актером Ленинградского театра им. Ленсовета (ныне - Санкт-Петербургский государственный академический театр им. Ленсовета).

В общей сложности он снялся в более чем 60 фильмах и сериалах, среди них: "Сватовство гусара", "Гардемарины, вперед!", "Собака на сене", "Тарас Бульба" и др. Наиболее популярной ролью Михаила Боярского стал д'Артаньян в музыкальном приключенческом телефильме Георгия Юнгвальд-Хилькевича "Д'Артаньян и три мушкетера".

Боярский известен и в качестве певца. Артист выпустил несколько компакт-дисков с записями своих песен. В числе наиболее известных - "Зеленоглазое такси", "Спасибо, родная!", "Городские цветы" и др.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияБоярский, Михаил Сергеевич
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