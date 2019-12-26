Путин выразил соболезнования в связи со смертью генерала Гареева

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным генерала Махмута Гареева, который умер 25 декабря на 97-м году жизни. Телеграмма опубликована в четверг на сайте Кремля.

"Генерал армии Махмут Гареев был достойным представителем прославленного поколения победителей, волевым, энергичным человеком и настоящим патриотом. Он мужественно прошел фронтовыми дорогами Великой Отечественной, а после войны посвятил себя развитию Вооруженных сил, укреплению обороноспособности и национальной безопасности страны. Его знания, опыт, преданность делу неизменно были востребованы на сложных и ответственных направлениях работы", - подчеркнул президент.

Путин также назвал генерала примером для коллег и подчиненных, а также отметил его активное участие в общественной деятельности и ветеранском движении.

Гареев родился 23 июля 1923 года в Челябинске. В 1941 году окончил Ташкентское пехотное училище. Прослужил в армии более 50 лет. Участник Великой Отечественной войны, сражался в составе Западного, 3-го Белорусского и 1-го Дальневосточного фронтов, несколько раз был ранен и контужен.

В послевоенные годы окончил Военную академию имени М. В. Фрунзе и Военную академию Генштаба Вооруженных сил СССР. Находился на различных командных и штабных должностях в Дальневосточном, Белорусском и Уральском военных округах. В 1970-1971 годах был начальником штаба главного военного советника в Египте, в 1989-1990 годах - военным советником президента, верховного главнокомандующего ВС Афганистана. До настоящего времени являлся президентом Академии военных наук (с 1995 года).