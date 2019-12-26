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В Минобрнауки назвали причину отмены профстандарта для педагогов вузов

Профессиональный стандарт создавал искусственные ограничения для практикующих специалистов, заявил глава ведомства Михаил Котюков

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Профессиональный стандарт для преподавателей российских высших учебных заведений отменен из-за того, что создавал искусственные ограничения для практикующих специалистов. Об этом в четверг заявил глава Минобрнауки РФ Михаил Котюков на пресс-конференции в ТАСС.

Ранее газета "Известия" со ссылкой на члена комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ирину Рукавишникову сообщила, что верхняя палата парламента выступила с предложением отменить профстандарт для преподавателей вузов, который ограничивает работу педагогов, не имеющих ученой степени. Информацию о том, что такое решение принято, изданию подтвердили в Минобрнауки. В Минтруде ТАСС сообщили, что министерство подготовило проект приказа об отмене профстандарта, а также напомнили, что его разработчиком является Федеральный институт развития образования.

"Профстандарт, который должен был окончательно вступить в силу с 1 января 2020 года, вводил серьезные ограничения на допуск к преподаванию людей, не имеющих соответствующих степеней и званий", - прокомментировал отмену профстандарта Котюков.

Министр отметил, что одна из ключевых задач нацпроекта "Образование" заключается в ориентации на практикоориентированные образовательные программы, это как раз требует "вовлечения в процесс преподавания практикующих специалистов, у которых зачастую, как правило, может не быть ученых степеней или званий".

"Он мог привести к тому, что мы вместо того, чтобы практиков приглашать в университет, искусственно установили ненужные барьеры", - подчеркнул министр.

Теги
РоссияКотюков, Михаил Михайлович
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