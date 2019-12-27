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Крушение самолета Bek Air в Казахстане

Авиакомпания Bek Air принесла соболезнования в связи с крушением ее самолета

В компании также призвали дождаться официальной информации о происшествии

НУР-СУЛТАН, 27 декабря. /ТАСС/. Авиакомпания Bek Air, самолет которой потерпел крушение близ Алма-Аты в пятницу утром, принесла соболезнования в связи с трагедией.

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Соответствующее заявление опубликовано на ее сайте.

"От лица авиакомпании Bek Air приносим искренние соболезнования в связи с трагедией. В данный момент мы ожидаем официальную информацию от служб, которые работают на месте происшествия", - указано в сообщении.

В компании также призвали дождаться официальной информации о происшествии и не реагировать на анонимные рассылки.

Теги
КазахстанКрушение самолета Bek Air в Казахстане
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