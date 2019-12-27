Авиакомпания Bek Air принесла соболезнования в связи с крушением ее самолета

НУР-СУЛТАН, 27 декабря. /ТАСС/. Авиакомпания Bek Air, самолет которой потерпел крушение близ Алма-Аты в пятницу утром, принесла соболезнования в связи с трагедией.

Соответствующее заявление опубликовано на ее сайте.

"От лица авиакомпании Bek Air приносим искренние соболезнования в связи с трагедией. В данный момент мы ожидаем официальную информацию от служб, которые работают на месте происшествия", - указано в сообщении.

В компании также призвали дождаться официальной информации о происшествии и не реагировать на анонимные рассылки.