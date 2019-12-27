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Крушение самолета Bek Air в Казахстане

Посольство РФ в Казахстане выразило соболезнования семьям погибших при крушении самолета

По последним данным, в результате катастрофы погибли 15 человек

НУР-СУЛТАН, 27 декабря. /ТАСС/. Посольство России в Казахстане выразило соболезнования родным и близким погибших при крушении самолета авиакомпании Bek Air близ Алма-Аты в пятницу.

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"Посольство России в Казахстане выражает искренние соболезнования родным и близким погибших в результате крушения самолета авиакомпании Bek Air утром 27 декабря в аэропорту города Алматы. Мы разделяем ваше горе и скорбим вместе с вами. Всем пострадавшим в этой трагедии желаем скорейшего выздоровления и воссоединения со своими семьями", - говорится в сообщении посольства на официальной странице в Facebook.

По последним данным управления охраны общественного здоровья, в результате катастрофы погибли 15 человек. Медицинская помощь была оказана 60-и пассажирам, выжившим при крушении.

Теги
КазахстанРоссияКрушение самолета Bek Air в Казахстане
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