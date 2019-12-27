Медведев поздравил сотрудников МЧС с профессиональным праздником

"Когда нас вызывают, на сборы — минута". "Кухня" МЧС в историях трех спасателей

"За последние десятилетия сотрудники МЧС провели тысячи спасательных операций в нашей стране и за рубежом, не раз доказывали свою эффективность и надежность", - отметил премьер. "Сегодня ваше ведомство - это мощная, мобильная, хорошо оснащенная структура. Важно, что вы постоянно совершенствуете свою работу, внедряете передовые технологии, уделяете особое внимание прогнозированию и предупреждению чрезвычайных ситуаций", - подчеркнул Медведев.

Он также отметил, что сотрудники МЧС посвятили себя непростой, благородной профессии и в самых сложных и чрезвычайных ситуациях спешат на выручку людям, проявляют мужество, предельную собранность, оперативность. По словам главы правительства, служба, отвага и героизм спасателей достойны глубокого уважения и самых высоких слов благодарности.

Профессиональный праздник День спасателя появился в 1995 году. В соответствии с указом президента он был установлен 27 декабря, в день создания МЧС. В этом году министерство отметит 29-ю годовщину с момента своего создания.

Медведев в День спасателя посетит национальный центр управления в кризисных ситуациях (НЦУКС) МЧС России и вручит государственные награды сотрудникам МЧС.