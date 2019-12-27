На Украине назвали слово года

"Термин с большим отрывом возглавил список самых посещаемых слов словаря, а количество его просмотров выросло на 1,535% по сравнению с прошлым годом", - сообщили на официальном сайте словаря.

Термин "диджитализация" вошел в украинский язык лишь несколько лет назад и является транслитерацией английского digitalization. Он означает изменения во всех сферах общественной жизни, связанные с использованием цифровых технологий. Его популярности на Украине способствовала победа в этом году на выборах президента Владимира Зеленского, пообещавшего цифровизацию страны и уже создавшего Министерство цифровой трансформации Украины.

Авторы рейтинга самых популярных слов уходящего года отмечают, что в этому году победило слово, не связанное с политикой. Однако остальные слова из первой пятерки рейтинга отражают перипетии политической жизни страны: сокращение фамилии президента "Зе", "монобольшинство", "турборежим", "разведение" войск в Донбассе. Далее в рейтинге - словосочетание "красные линии" из лексикона оппонентов Зеленского и слово "пленные", частота использования которого в СМИ связана с ведущимися в рамках минского процесса переговорами об освобождении удерживаемых лиц.

Словарь "Мислово" был создан в 2012 году с целью фиксации неологизмов, сленга и других явлений современного украинского языка. Слова и определения к ним присылают обычные пользователи. Основными критериями при выборе слова года является его популярность и социальная значимость. В прошлом году самым популярным было слово "томос", в 2017 - "безвиз", в 2016 - "коррупция".