20 "главных слов" пятилетия. О чем они говорят?

В этом ноябре огласить свои "слова года" успели уже четыре авторитетных комиссии: Институт русского языка имени Пушкина, Кембриджский словарь, словарь Collins и Оксфордский словарь

Акция "Слово года" появилась в Германии в 70-х годах прошлого века и в наше время проводится во многих странах мира. За победу борются не только неологизмы, но и привычные слова и выражения, частота использования которых за текущий год значительно выросла. "Любое слово, становясь словом года, углубляет метафоричность своего значения, приобретает еще какие-то смыслы, становится символом каких-то идей, ценностей, перемен, того, что волнует общество", — считает проректор по науке Института русского языка имени Пушкина доктор филологических наук Михаил Осадчий. Одного взгляда на список победителей 2019 года достаточно, чтобы понять, что одна из главных тем уходящего года — экология. Пожары года Институт русского языка имени Пушкина выбрал словом года "пожар", употребление которого в СМИ выросло примерно в пять раз по сравнению с предыдущими годами. Причиной тому — драматичные события текущего года. Ночь с 15 на 16 апреля 2019-го уже вошла в историю как "ночь слез и молитв". Не только Франция, но и весь мир в ужасе наблюдал за тем, как горит собор Парижской Богоматери. Причины пожара, сбор пожертвований на его восстановление, архитектурные проекты, содержание свинца в почве в районе собора обсуждаются в СМИ до сих пор.

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На частое употребление слова "пожар" в 2019 году повлияла также авиакатастрофа в аэропорту Шереметьево, где во время аварийной посадки загорелся Superjet, принадлежавший "Аэрофлоту". В результате погиб 41 человек. Масштабные лесные пожары в Сибири и на Дальнем Востоке, уничтожившие примерно 1% площади лесного фонда России и принесшие 7 млрд рублей ущерба, заставили россиян обратить внимание на экологическую повестку. "Пожар — это не только процесс горения, это отражение определенной остроты социально-политической ситуации, может быть, поляризации в чем-то общества", — говорит Михаил Осадчий. С тревогой о климате Британский словарь Collins счел выражение climate strike ("климатический протест") главным в текущем году. Глобальным климатическим протестом назвала свою акцию юная шведская экоактивистка Грета Тумберг. Она привлекала внимание общества к экологическим проблемам, каждую пятницу пропуская школу, чтобы устроить одиночный пикет у здания шведского парламента. Ее примеру последовали миллионы людей примерно в 150 странах мира, в том числе и в России. Слова и поступки девушки активно обсуждались в СМИ, причем мнения на этот счет кардинально различались. И если прошлый президент США назвал ее "одним из величайших защитников нашей планеты", то действующий написал о ней в Twitter: "Она похожа на очень счастливую девочку, которая предвкушает светлое и замечательное будущее. Как приятно это видеть!" Многие пользователи сочли этот его пост издевательским. Интересно, что в 2018-м Collins выбрал тоже "экологическое" слово single-use ("одноразовый").

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По версии Кембриджского словаря, главным в 2019 году стало слово upcycling. Апсайклинг — повторное использование материалов без попытки их переработать. Например, швея может сшить новую одежду из старых тканей, а дизайнер — превратить части автомобильного корпуса в предмет мебели. Из всех "экологических" слов 2019-го это единственное аполитичное, обращающееся к человеку напрямую, без посредничества государства или общественного деятеля. В этом году многие страны, в том числе Великобритания, Франция, Испания и Бангладеш объявили о введении так называемой климатической чрезвычайной ситуации. Этот термин призван заставить политиков и обычных граждан задуматься о долгосрочных экологических проблемах уже сегодня, чтобы не упустить момент, когда еще можно что-то исправить. Термин climate emergency стал словом года по версии Оксфордского словаря.

Сейсмические тенденции "Слово года — это, вне всяких сомнений, медийный проект, но, наблюдая за этим проектом вот уже несколько лет, я понимаю, что существует некая корреляция между настроениями в обществе, ценностями, которые для общества важны в данный момент, и словами года", — рассказывает Михаил Осадчий. В России за последнее пятилетие главными по версии Центра творческого развития русского языка дважды становились слова, отражающие международные события глобального значения, но не имеющие непосредственного отношения к российским реалиям. В год начала европейского миграционного кризиса главным стало слово "беженцы", а в следующем — 2016-м — "Брекзит". В том же году "Брекзит" получил статус главного слова еще и по версии словаря Collins, но вот слов, связанных с миграционным кризисом, среди победителей больше нет. В 2017-м внимание российских СМИ переключилось на митинги противников и сторонников реновации. В 2018 году эксперты Центра творческого развития русского языка выбрали главным слово "Новичок", подразумевая сообщения об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии веществом из этого семейства в английском Солсбери. Тогда же, по версии Института русского языка имени Пушкина, словом года стало слово "шпиль", а Оксфордский словарь признал главным слово "токсичный".

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