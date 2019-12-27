Правозащитники обратились к Москальковой из-за ареста в Греции российских моряков

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Российское отделение Международного комитета защиты прав человека обратилось к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой в связи арестом в Греции российских моряков. Об этом ТАСС сообщил вице-президент организации Иван Мельников.

"В комитет обратились родственники и представители задержанных в Греции 14 граждан РФ, уехавших на заработки за рубеж для работы матросами на гражданских судах. Они подозреваются властями Греции в совершении преступлений в сфере организации незаконной миграции, а также в торговле людьми", - рассказал Мельников. Согласно имеющейся у него информации, почти все обвиняемые граждане РФ искали работу через интернет и устроились матросами на судна, перевозившие туристов в Турцию и другие страны.

"Исполняя свои обязанности, они не могли иметь информацию об истинных целях перевозок и о том, кем являются некоторые пассажиры яхт. Они были введены в заблуждение своими работодателями. В результате россияне стали жертвами так называемых черных работодателей, размещающих объявления о работе в интернете, обещающих достойные заработки на привлекательных условиях, и оказались в итоге в различных СИЗО Греции при том, что задержанных граждан других государств в основном отпускали. Двое из моряков уже приговорены греческим судом к 20 годам лишения свободы каждый. При этом у одного из них тяжело больна мать, он поехал зарабатывать ей на лечение", - сказал Мельников.

"Я обратился к Москальковой с просьбой оказать всяческую поддержку в защите прав российских граждан и всесторонне содействовать оказанию им помощи. В настоящее время морякам требуется поддержка консульских работников, чтобы на каждом судебном процессе и следственных действиях присутствовали представители консульской службы. Также я предложил создать рабочую группу с участием профильных ведомств и правозащитников для координации помощи морякам. Их семьям, учитывая, что они в основном малообеспеченные граждане из различных регионов России, необходимо оказать помощь в подборе и оплате адвокатов в Греции, а также помощь в сборе и передаче гуманитарной помощи нашим согражданам, находящимся в изоляторах", - отметил правозащитник.

Комментарий МИД

Накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала россиян, занимающихся поиском работы за рубежом, быть максимально осторожными и не принимать предложения случайных лиц или непроверенных структур. Заявление прозвучало в связи с участившимися случаями задержания российских моряков, работающих по контракту на иностранных судах, на морских границах Греции и Италии. По ее данным, под арестом в Греции находятся 24 человека, в Италии - 23. Она отметила, что действия российских дипломатических учреждений в подобных ситуациях весьма ограничены: дипломаты могут отслеживать соблюдение процессуальных прав граждан, а при их нарушении сигнализировать об этом в местные инстанции, но защита в рамках судебного процесса осуществляется исключительно лицензированными юристами.