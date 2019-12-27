Медведев попросил МЧС работать "в режиме повышенной готовности" в новогодние праздники

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Дмитрий Медведев пообещал российским спасателям содействие правительства в оснащении службы новейшей техникой и попросил их поработать "в режиме повышенной готовности" в новогодние праздники.

Медведев приехал в пятницу в Национальный центр управления в кризисных ситуациях МЧС РФ, чтобы поздравить российских спасателей с их профессиональным праздником.

Глава правительства отдельно остановился на внедрении в МЧС автоматизированной системы управления (РСЧС). "Единая система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций доказала свою эффективность. Сейчас мы занимаемся в масштабах страны цифровой трансформацией во всех государственных службах. Естественно, это коснется деятельности МЧС", - сказал премьер РФ. Он подчеркнул, что к РСЧС уже подключены Минздрав, Росавтодор, Росгидромет, РЖД и другие органы управления и организации.

"Система, которая сейчас введена МЧС, является универсальной, ее можно развивать, совершенствовать технологии мониторинга и прогнозирования ЧС, используя всю возможную информацию, включая космическую", - сказал Медведев. Он заверил: "Со стороны правительства мы сделаем все, чтобы обеспечить систему МЧС самой современной и надежной техникой, экипировкой". По его словам, "этим нужно заниматься и дальше, в том числе в формате импортозамещения".

Спасатели работают без выходных

Напомнив, что впереди большие новогодние праздники, Медведев признал: "К сожалению, у спасателей их практически не бывает. Наглядный пример - трагедия, которая случилась 31 декабря прошлого года в Магнитогорске".

"Чтобы вся страна жила спокойно в праздничные дни, вы должны работать в режиме повышенной готовности. Под контролем пожарно-спасательных подразделений находятся тысячи праздничных мероприятий. Прошу вас особенно внимательно работать в эту пору на детских мероприятиях, в период школьных каникул", - обратился глава правительства к сотрудникам МЧС в режиме видеосвязи с региональными центрами министерства.

Медведев напомнил, что в 2020 году будет отмечаться 30-летие создания первого корпуса спасателей в стране.

"Сегодня жизнь страны уже невозможно представить без МЧС <...> В уходящем году нам в целом удалось снизить ущерб от чрезвычайных ситуаций, наиболее серьезные и масштабные пожары были в Сибири и на Дальнем Востоке. В Забайкалье, на Дальнем Востоке были наводнения, десятки тысяч людей лишились жилья и имущества. Но хочу отметить, что все службы МЧС работали оперативно и сделали все необходимое для спасения людей. Я хочу вас сердечно за это поблагодарить", - заявил Медведев.