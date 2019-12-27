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Пассажиры совершившего посадку в Ростове самолета вылетят в Минск тем же бортом

Самолет совершил вынужденную посадку из-за отказа автопилота

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 декабря. /ТАСС/. Пассажиры самолета авиакомпании "Иракские авиалинии", следовавшего по маршруту Багдад - Минск, который в пятницу совершил вынужденную посадку в ростовском аэропорту Платов из-за отказа автопилота, вылетят в пункт назначения тем же бортом. Об этом в пятницу ТАСС сообщил источник в экстренных службах региона.

"Пассажиры тем же бортом отравятся далее по маршруту", - рассказал собеседник агентства.

По данным источника в экстренных службах, сейчас около 200 пассажиров, большая часть из которых - граждане Ирака, размещены в международной зоне аэропорта Платов.

Ранее источник в экстренных службах региона сообщал ТАСС, что самолет успешно совершил экстренную посадку в связи с отказом автопилота. По данным источника, речь идет о самолете Airbus A321. Позже в пресс-службе аэропорта ТАСС подтвердили, что самолет иракской авиакомпании совершил посадку по техническим причинам.

"Иракские авиалинии" (Iraqi Airways) является крупнейшим авиаперевозчиком Ирака.

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БелоруссияИракРоссияРостовская область
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