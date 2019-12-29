Пострадавшим и семьям погибших при прорыве дамб под Красноярском выплачено 22,5 млн рублей

КРАСНОЯРСК, 29 декабря. /ТАСС/. Семьям погибших, пропавших без вести и пострадавшим при прорыве дамб на золотодобывающем прииске в Красноярском крае выплачено 22,5 млн рублей материальной помощи из резервного фонда региона. Об этом ТАСС сообщили в министерстве социальной политики края.

На эту тему

Прорыв дамб на реке Сейба произошел 19 октября. Погибло 17 человек, еще трое числятся пропавшими без вести, 23 человека получили травмы различной степени тяжести.

"Выплачена адресная помощь из резервного фонда в сумме 22,5 млн рублей. Оказана социальная и психологическая помощь", - сказали в министерстве.

Сообщалось, что материальная помощь семьям погибших составит по 1 млн рублей, пропавших без вести - по 500 тыс. рублей, травмированные получат по 100-200 тыс. рублей.

После прорыва дамб было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц"). Следствие рассматривает в качестве приоритетной версии причин ЧП нарушения при ведении золотодобычи. До 18 марта 2020 года арестованы трое фигурантов: гендиректор золотодобывающего предприятия "Сисим" Максим Ковальков, начальник участка Андрей Еганов и горный мастер Евгений Александров.

Еще одно уголовное дело возбуждено по факту загрязнения реки. Росприроднадзор выявил превышения взвешенных частиц, концентрации железа и меди в реке Малая Сейба. Природоохранная прокуратура обратилась в суд о взыскании 362 млн рублей с золотодобывающей компании "Сисим" - собственника разрушившихся дамб.