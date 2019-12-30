Скворцова следит за реабилитацией Вани Фокина, спасенного из-под завалов в Магнитогорске

"С мамочкой его (Ольгой Фокиной - прим. ТАСС) мы держим постоянный контакт. Сейчас он бегает, он хорошо развивается, с ним все в порядке", - рассказала она в понедельник в интервью телеканалу " Россия-24 ".

МОСКВА,‌ ‌30‌ ‌декабря.‌ ‌/ТАСС/.‌ Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова заявила, что находится в постоянном контакте с мамой Вани Фокина - мальчика, выжившего под обрушившимся 31 декабря 2018 года домом в Магнитогорске. Спасатели обнаружили его спустя 35 часов после обрушения между обломками стены.

По словам министра, ситуация, которая произошла в Магнитогорске, и то, что ребенок с угрозой ампутации ноги в итоге был выписан из больницы, жив и здоров, дает надежду на то, что "чудо действительно возможно в жизни".

Ранее мама Вани Ольга Фокина рассказала, что за текущий год ребенок прошел четыре курса реабилитации в Челябинской детской областной больнице, каждый из которых длился 14 дней. Благодаря им в октябре Ваня, которому сейчас 1 год 10 месяцев, сделал свои первые шаги. Следующий курс реабилитации мальчик будет проходить уже дома, в Магнитогорске.

Утром 31 декабря 2018 года в Магнитогорске произошел взрыв, обрушились перекрытия в одном из подъездов жилого дома, погибли 39 человек. В первые часы были спасены 18 человек. При разборе завалов сотрудники МЧС спасли еще шестерых, среди которых был и Ваня Фокин.