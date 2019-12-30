Новгородские школьники из пострадавших от подтопления районов уехали на каникулы в "Артек"

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 30 декабря. /ТАСС/. Школьники из районов Новгородской области, подтопленных в результате затяжных ноябрьских ливней, отправились на зимние каникулы в международный детский центр "Артек". Об этом в понедельник сообщила пресс-служба правительства области.

В Новгородской области 2-4 ноября выпала месячная норма осадков, которая привела к подтоплениям 84 населенных пунктов в 15 районах. Шестого ноября на территории области был введен режим ЧС, указом губернатора он был отменен 25 декабря.

"Школьники из пострадавших от подтопления районов Новгородской области отправились на зимние каникулы в международный детский центр "Артек". <…> По поручению губернатора Новгородской области Андрея Никитина министерство образования организовало отправку в "Артек" детей, которые нуждаются в оздоровлении и проживают в домах, пострадавших в результате подтопления. Министерство просвещения РФ выделило для них 33 квоты", - говорится в сообщении.

Также в сообщении отмечается, что вместе с новгородскими школьниками в "Артек" отправились еще 10 детей из Великого Новгорода, Боровичского, Хвойнинского и Чудовского районов. Поездка стала поощрением за успехи в учебе.

Как сообщил ТАСС представитель пресс-службы правительства области, дети пробудут в центре до 18 января. "Уверена, отдых в "Артеке" станет отличным подарком для ребят. Мы желаем им поскорее восстановить жизненную энергию, получить позитивные эмоции от пребывания в Крыму, немножко отвлечься от той ситуации, в которой они оказались", - передает пресс-служба слова первого замминистра образования региона Натальи Нистратовой.