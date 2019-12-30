В Литве возбудили дело об осквернении крестов, установленных в поддержку акций в Гонконге

ВИЛЬНЮС, 30 декабря. /ТАСС/. Литовская полиция возбудила дело по факту осквернения крестов, установленных в знак поддержки протестных акций в Гонконге. Об этом в понедельник сообщил Шяуляйский уездный комиссариат полиции.

"После оценки собранной информации принято решение начать предварительное следствие по статьям за надругательство над местом захоронения или другого места общественного почитания по расовым, национальным или религиозным мотивам", - отмечается в сообщении. За такие действия, как напомнила полиция, законом предусматривается наказание в виде общественных работ, штрафа или лишения свободы на срок до трех лет.

Заявление от граждан об акте вандализма поступило в полицию в воскресенье. Оно опиралось на появившиеся в социальных сетях видеозаписи, где туристка, возможно, из Китая, швыряет распятие, установленное на Горе Крестов - городище неподалеку от Шяуляя. На выброшенном кресте указано, что он был поставлен в поддержку протестующих в Гонконге. Героиня сюжета заявила, что "сделала хорошее дело". Кроме того, посетители горы отмечают кресты, на которых оказались замазаны надписи в поддержку протестующих. На Горе Крестов люди более ста лет устанавливают распятия, сейчас их насчитывается там около 200 тыс.

В Гонконге минувшим летом начались акции протеста против законопроекта о механизме выдачи в материковый Китай для судебного преследования лиц, подозреваемых в нарушении законов КНР или находящихся в розыске. 23 августа в Вильнюсе был организован митинг в поддержку этих протестов. С расстояния за акцией наблюдала группа лиц, не согласных с позицией митингующих. По версии литовской стороны, в ней находились представители посольства КНР. По окончании митинга между оппонентами началась перепалка, несколько человек впоследствии были доставлены в полицию.

Литовское внешнеполитическое ведомство вручило посольству Китая ноту в связи с некорректным, по оценке МИД, поведением китайских дипломатов. Посольство КНР выразило несогласие с такой оценкой.