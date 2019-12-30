Данные о мужчине в костюме Деда Мороза, раздававшем снюс детям в Пензе, не подтвердились

ПЕНЗА, 30 декабря. /ТАСС/. Информация о человеке в костюме Деда Мороза, который якобы раздавал снюсы детям в Пензе, не соответствует действительности. Об этом сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе УМВД по региону по итогам проведенной проверки.

В воскресенье полиция организовала проверку по факту размещенной в соцсетях и ряде пензенских СМИ информации о мужчине в костюме Деда Мороза, который якобы раздавал детям снюсы под видом конфет возле одного из учебных заведений Пензы. "Данные сведения не подтвердились", - отметили в пресс-службе.

Снюс - вид бездымного табака, он запрещен в России с 2015 года, однако сейчас среди детей и подростков активно распространяются пакетики или пастилки без табака, но пропитанные никотином, неофициально их также называют снюсами. В декабре в Пензенской области был принят региональный закон, запрещающий продажу бестабачных никотиносодержащих веществ несовершеннолетним.