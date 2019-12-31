Суд Якутии приостановил работу банкетного зала, где отравились 14 человек

ЯКУТСК, 31 декабря. /ТАСС/. Якутский городской суд приостановил на 90 суток деятельность банкетного зала в Якутске, где 27 декабря отравились 14 человек, говорится в сообщении управления Роспотребнадзора по Якутии во вторник.

"По результатам лабораторных исследований у больных, смывов с поверхностей, образцов готовой продукции, сырья, биоматериала у персонала выявлен патогенный золотистый стафилококк. По итогам проверки деятельность банкетного зала "Чороон" решением суда от 31 декабря приостановлена на 90 суток", - отмечается в сообщении.

27 декабря управление Роспотребнадзора по Якутии начало эпидемиологическое расследование в связи с отравлением 14 человек во время банкета в Якутске. Деятельность банкетного зала была приостановлена.

Как отметили ТАСС в ведомстве, количество отравившихся людей на 31 декабря не изменилось и составляет 14 человек.